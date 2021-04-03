«Лейкерс" разгромили «Кингз», «Финикс» разбил «Оклахому» +37, «Бакс» сильнее «Портленда»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 115:94.

В составе победителей лучшими на площадке были Кайл Кузма (30 очков), Деннис Шрёдер (17 очков) и Тайлен Хортон-Такер (15 очков). У «Сакраменто» наиболее результативными в игре стали Харрисон Барнс (26 очков), Дилон Райт (13 очков) и Де'Арон Фокс (12 очков).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 127:109. В составе «Бакс» лучшими на паркете были Яннис Адетокунбо (47 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 10 передач) и Крис Миддлтон (20 очков). У «Портленда» наиболее заметными были Дэмьен Лиллард (32 очка), Си Джей Макколлум (18 очков) и Роберт Ковингтон (18 очков).

Ещё в одном матче игрового дня «Финикс Санз» разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 140:103.