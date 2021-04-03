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«Лейкерс" разгромили «Кингз», «Финикс» разбил «Оклахому» +37, «Бакс» сильнее «Портленда»

«Лейкерс" разгромили «Кингз», «Финикс» разбил «Оклахому» +37, «Бакс» сильнее «Портленда»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде разгромил «Сакраменто Кингз» со счётом 115:94.

В составе победителей лучшими на площадке были Кайл Кузма (30 очков), Деннис Шрёдер (17 очков) и Тайлен Хортон-Такер (15 очков). У «Сакраменто» наиболее результативными в игре стали Харрисон Барнс (26 очков), Дилон Райт (13 очков) и Де'Арон Фокс (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
94 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Барнс - 26, Райт - 13, Фокс - 12, Холмс - 11, Халибёртон - 9, Дэвис - 8, Хилд - 7, Мету - 4, Вудард - 2, Харклесс - 2, Багли III, Гай, Джеймс, Джеффрис, Рэмси, Сильва, Уайтсайд
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 30, Шрёдер - 17, Хортон-Такер - 15, Моррис - 14, Колдуэлл-Поуп - 13, Карузо - 8, Марк Газоль - 5, Харрелл - 5, Кейкок - 4, Маккинни - 4, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Драммонд, Дэвис, Мэттьюз

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 127:109. В составе «Бакс» лучшими на паркете были Яннис Адетокунбо (47 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 10 передач) и Крис Миддлтон (20 очков). У «Портленда» наиболее заметными были Дэмьен Лиллард (32 очка), Си Джей Макколлум (18 очков) и Роберт Ковингтон (18 очков).

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
109 : 127
Милуоки Бакс
Милуоки
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Ковингтон - 18, Макколлум - 18, Пауэлл - 12, Нуркич - 9, Саймонс - 8, Энтони - 6, Джонс - 2, Кантер - 2, Эллеби - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 47, Холидэй - 22, Миддлтон - 20, Лопес - 9, Форбс - 9, Портис - 6, Дивинченцо - 5, Коннотон - 4, Нвора - 3, Тиг - 2, Toupane, Адетокунбо, Дьяките, Куруч, Меррилл, Такер

Ещё в одном матче игрового дня «Финикс Санз» разгромил «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 140:103.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
140 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Букер - 32, Бриджес - 17, Джонсон - 17, Пол - 17, Краудер - 11, Шарич - 11, Пэйн - 9, Эйтон - 9, Крэйг - 7, Александер - 4, Картер - 4, Смит - 2, Гэллоуэй, Камински, Мур, Надер
Оклахома-Сити Тандер: Маледон - 33, Покушевски - 20, Джексон - 15, Уильямс - 10, Брэдли - 9, Михайлюк - 6, Джером - 5, Роби - 2, Холл - 2, Браун - 1, Базли, Гилджес-Александер, Дорт, Миллер, Мускала, Хорфорд
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