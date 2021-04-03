«Нью-Орлеан» понёс серьёзную потерю в составе

МРТ выявила разрыв связки большого пальца правой руки у атакующего защитника «Нью-Орлеан Пелианс» Джоша Харта, сообщает Hoops Rumors.
Игрок выбыл из строя на длительный срок. Скорее всего, Харту понадобится операция. Харт травмировался во время матча регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мєджик» в четверг. Защитник является ключевым игроком скамейки «Пеликанс», набирая 9,2 очка, 8,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру в нынешнем сезоне.
«Пеликанс» ранее потеряли из-за травм Зайона Уильямсона, Брэндона Ингрэма и Стивена Адамса, хотя срок их восстановления не должен быть длительным. Кроме того, с 18 марта в лазарете находится разыгрывающий Лоно Болл. В пятницу команда подписала 10-дневный контракт с двукратным участником Матча звёзд Айзеей Томасом.
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