«Соседи знакомого вернулись – а в квартире сепаратисты». Игрок сборной Украины — о Донецке

Форвард сборной Украины Максим Звонов поделился мыслями о ситуации, которая сложилась в Украине вокруг вооружённого конфликта на востоке страны.
«Кто вообще мог подумать, что такое случится? Даже в самом худшем раскладе я не мог представить, что в Украине начнётся война. Я общаюсь с друзьями из Донецка, которые остались там и до сих пор живут. Вот они рассказывают – комендантский час, ничего нельзя сделать.
Одного знакомого просто остановили на дороге и машину забрали, он потом не мог эту машину найти, в итоге нашёл – а её не отдали. У другого соседи на какое-то время выехали из квартиры, а когда вернулись – у них дома уже живут сепаратисты. Кошмар какой-то.
Люди выезжают из Донецка в тот же Харьков – и это для них даже не отпуск, а настоящий рай. Комендантского часа нет, ощущение – как будто вышли из тюрьмы. И я их прекрасно понимаю», — приводит слова Звонова ua.tribuna.com.
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