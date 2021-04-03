17 очков Воронцевича помогли «Нижнему Новгороду» завоевать четвёртую победу кряду

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Нижний Новгород».

Первая четверть прошла практически в равной борьбе, чуть удачливее в ней были гости — 25:24. К большому перерыву нижегородцы ещё немного укрепили преимущество — 46:43. В третьей четверти подопечные Лукича продолжили по чуть-чуть наращивать перевес — 77:71. В заключительном игровом отрезке гости продолжали контролировать игру и довели её до победы — 99:93. Это четвёртая кряду победа нижегородцев в Единой лиге ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 22 очка. Ещё 17 очков набрал опытный Андрей Воронцевич. У «Автодора» 28 очков на счету Нэйта Мэйсона.