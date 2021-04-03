17 очков Воронцевича помогли «Нижнему Новгороду» завоевать четвёртую победу кряду
В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал «Нижний Новгород».
Первая четверть прошла практически в равной борьбе, чуть удачливее в ней были гости — 25:24. К большому перерыву нижегородцы ещё немного укрепили преимущество — 46:43. В третьей четверти подопечные Лукича продолжили по чуть-чуть наращивать перевес — 77:71. В заключительном игровом отрезке гости продолжали контролировать игру и довели её до победы — 99:93. Это четвёртая кряду победа нижегородцев в Единой лиге ВТБ.
Самым результативным в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 22 очка. Ещё 17 очков набрал опытный Андрей Воронцевич. У «Автодора» 28 очков на счету Нэйта Мэйсона.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
93 : 99
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Автодор: Мэйсон - 28, Клавелл - 20, Ристич - 14, Квитковских - 10, Старкс - 8, Шакич - 7, Диалло - 2, Михайловский - 2, Петенев - 2, Бестужев, Минченко, Пранаускис
Нижний Новгород: Стребков - 22, Астапкович - 19, Воронцевич - 17, Шеферд - 16, Комолов - 10, Торопов - 6, Петрасек - 4, Гаврилович - 3, Ганькевич - 2, Бабурин, Герасимов, Чадов
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