«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану», одержав шестую победу подряд

В Краснодаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал «Астану». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 90:84.

Гости довольно активно начали встречу. После первой четверти именно они вели в счёте с преимуществом в три очка. К большому перерыву отрыв клуба из Казахстана увеличился до шести очков. Но после перерыва хозяева включились в игру и смогли одержать победу.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива» Уилл Камингс. Он набрал 24 очка. Ещё 23 очка «Локомотиву-Кубань» принёс Найджел Уильямс-Госс. У гостей самым результативным игроком был защитник Джеремайя Хилл. Он набрал 20 очков.

Для «Локомотива» эта победа стала уже шестой подряд. Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице.