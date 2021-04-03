«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану», одержав шестую победу подряд

В Краснодаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал «Астану». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 90:84.
Гости довольно активно начали встречу. После первой четверти именно они вели в счёте с преимуществом в три очка. К большому перерыву отрыв клуба из Казахстана увеличился до шести очков. Но после перерыва хозяева включились в игру и смогли одержать победу.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива» Уилл Камингс. Он набрал 24 очка. Ещё 23 очка «Локомотиву-Кубань» принёс Найджел Уильямс-Госс. У гостей самым результативным игроком был защитник Джеремайя Хилл. Он набрал 20 очков.
Для «Локомотива» эта победа стала уже шестой подряд. Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице.
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