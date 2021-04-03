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«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану», одержав шестую победу подряд

«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану», одержав шестую победу подряд
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал «Астану». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 90:84.

Гости довольно активно начали встречу. После первой четверти именно они вели в счёте с преимуществом в три очка. К большому перерыву отрыв клуба из Казахстана увеличился до шести очков. Но после перерыва хозяева включились в игру и смогли одержать победу.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Локомотива» Уилл Камингс. Он набрал 24 очка. Ещё 23 очка «Локомотиву-Кубань» принёс Найджел Уильямс-Госс. У гостей самым результативным игроком был защитник Джеремайя Хилл. Он набрал 20 очков.

Для «Локомотива» эта победа стала уже шестой подряд. Краснодарцы занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 апреля 2021, суббота. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
90 : 84
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Локомотив-Кубань: Каммингс - 24, Уильямс-Госс - 23, Гордон - 12, Кузминскас - 8, Емченко - 5, Херви - 5, Линч - 4, Мотовилов - 4, Мартюк - 3, Долинин - 2, Калинов, Сычков
Астана: Хилл - 20, Бажин - 15, Бакнер - 14, Силиньш - 9, Томпсон - 9, Майдекин - 7, Пономарев - 7, Щербак - 3, Гаврилов, Марчук, Мурзагалиев, Пан
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