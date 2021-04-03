Кущенко: ЦСКА получил бонус в сложившейся ситуации с Майком Джеймсом и другими сложностями

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на победу ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (97:72). Благодаря этой победе, «армейцы» гарантировали себе преимущество домашней площадки в серии плей-офф.
«В сложившейся ситуации с Майком Джеймсом и другими сложностями армейцев домашняя арена в плей-офф — это бонус. Плюс в Москве болельщиков разрешили пускать на трибуны. Ватутин уже как-то говорил, что есть клубы, активные болельщики которых добавляют 5-7 очков по ходу непростых матчей, и «армейцы» точно в этой когорте. В плей-офф домашняя площадка — это бонус, а у армейцев ещё колоссальный опыт прохождения этих игр», — цитирует Кущенко ТАСС.
Ранее стало известно, что главный тренер команды Димитрис Итудис отстранил защитника команды Майка Джеймса от матчей. Решение было принято после очередной перепалки Итудиса и Джеймса. Позднее стало известно, что американский баскетболист в ближайшее время вылетит в США.
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