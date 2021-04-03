Евгений Пашутин: может быть, не такой красивый матч, как обычно, но мы смогли победить

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итог матча Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 90:84. При этом после первой половины встречи впереди был клуб из Казахстана.

«Хочу поздравить команду с победой и поблагодарить болельщиков за поддержку. Это был очень тяжелый в психологическом плане матч после игры в Казани, но ребята собрались и показали характер.

Может быть, это был не такой красивый матч, как обычно, но мы смогли победить. В третьей четверти улучшили защиту, наладили коммуникацию, стали играть сердцем и объединились, а в нападении появилось чуть больше терпения, сыграли умнее во второй половине. Сейчас нам нужно восстановиться и подготовиться к плей-офф. Должны хорошо провести последние три матча, чтобы бороться за более высокое место по итогам регулярного чемпионата», — цитирует Пашутина пресс-служба клуба из Краснодара.