В НБА установлен рекорд по точным трёхочковым за половину матча
«Юта Джаз» в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (137:91) установила рекорд НБА по количеству точных трёхочковых попаданий за половину матча.
В первой половине матча игроки «Юты» реализовали 18 трёхочковых бросков. Предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйт Уорриорз» и был установлен в 2018 году — 17 точных попаданий. Шесть из семи дальних бросков реализовал защитник «Юты» Донован Митчелл.
При этом игроки «Мэджик» за весь матч реализовали всего два трёхочковых из 23 (8,7%). Таким образом, разница между командами в первой половине составляла 16 бросков и стала самой большой за всю историю лиги.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Юта Джаз».
«Юта» рекордный раз кряду выиграла дома, «Портленд» уничтожил «Тандер» с разницей +48
Рекомендуем вам
- 4 апреля 2021
-
09:43
-
06:34
-
00:25
- 3 апреля 2021
-
23:57
-
22:24
-
22:03
-
20:48
-
19:51
-
19:02
-
17:49
-
17:39
-
16:48
-
16:34
-
15:58
-
14:29
-
13:14
-
11:46
-
10:10
-
09:26
-
08:24
-
08:20
-
07:53
-
04:31
-
03:00
-
00:49
-
00:02
- 2 апреля 2021
-
23:50
-
23:23
-
23:10
-
23:05
-
22:55
-
22:51
-
22:28
-
21:53
-
21:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам