В НБА установлен рекорд по точным трёхочковым за половину матча

«Юта Джаз» в победном матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (137:91) установила рекорд НБА по количеству точных трёхочковых попаданий за половину матча.

В первой половине матча игроки «Юты» реализовали 18 трёхочковых бросков. Предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйт Уорриорз» и был установлен в 2018 году — 17 точных попаданий. Шесть из семи дальних бросков реализовал защитник «Юты» Донован Митчелл.

При этом игроки «Мэджик» за весь матч реализовали всего два трёхочковых из 23 (8,7%). Таким образом, разница между командами в первой половине составляла 16 бросков и стала самой большой за всю историю лиги.

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