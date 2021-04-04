Гомельский: в ЦСКА не нашлось лидера в раздевалке. Капитан Курбанов был пассивен

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации с защитником ЦСКА Майком Джеймсом.

«Погружаться в конфликт с игроком, даже таким талантливым, как Джеймс, было неверным путём. И решающее слово в командном виде спорта остаётся за тренером. В конце концов так и случилось. Но потерять контроль над командой, позволить играть так безобразно в течение 70 дней — это ослабляет авторитет тренера. К тому же в команде не нашлось лидера в раздевалке. Удивлён тем, что капитан Курбанов был пассивен», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, главный тренер команды Димитрис Итудис отстранил Джеймса от матчей. Решение было принято после очередной перепалки между ними. Президент ЦСКА Андрей Ватутин позднее признал, что разрешить конфликт в настоящее время не представляется возможным, и не исключил, что Джеймс может оказаться в одном из клубов НБА уже в нынешнем сезоне.