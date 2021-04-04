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Кайл Лоури просит контракт на $ 50-60 млн

Кайл Лоури просит контракт на $ 50-60 млн
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури ожидает получить как минимум $ 50 млн в следующем клубе, сообщает The Philadelphia Inquirer.

По данным источника, «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит» продолжают вести переговоры с Лоури. Игрок рассчитывает, что ему будет предложено соглашение на два года с зарплатой минимум $ 25 млн. По информации другого источника Pickandroll, баскетболист запрашивает $ 30 млн в год за свои услуги.

1 апреля «Рэпторс» потеряли Лоури из-за инфекции пальца ноги. Игрок рискует пропустить всю четырёхматчевую домашнюю серию, в ходе которой команда сыграет против «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Чикаго Буллс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». «Рэпторс» проиграли 14 из 15 матчей в марте и опустились на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 19-30.

«Торонто» лишился Кайла Лоури
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