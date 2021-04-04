Чемпион НБА поставил под сомнение тренерские способности Стива Керра
Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс поставил под сомнение тренерские способности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.
«Я начинаю сомневаться в тренерских способностях Стива Керра. Когда его суперзвёзды не играют, команда с трудом борется, не говоря уже о том, чтобы выигрывать матчи», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 3 апреля, в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» подопечные Керра проиграли со счётом 77:130 и потерпели шестое поражение за последние семь матчей. После этого поражения «Голден Стэйт» опустился на десятое место в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче, который состоится 5 апреля, «Голден Стэйт» встретится с «Атлантой Хоукс».
Стив Керр отреагировал на поражение «Голден Стэйт» с разницей "-53"
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