Чемпион НБА поставил под сомнение тренерские способности Стива Керра

Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс поставил под сомнение тренерские способности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

«Я начинаю сомневаться в тренерских способностях Стива Керра. Когда его суперзвёзды не играют, команда с трудом борется, не говоря уже о том, чтобы выигрывать матчи», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 3 апреля, в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» подопечные Керра проиграли со счётом 77:130 и потерпели шестое поражение за последние семь матчей. После этого поражения «Голден Стэйт» опустился на десятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче, который состоится 5 апреля, «Голден Стэйт» встретится с «Атлантой Хоукс».