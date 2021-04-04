«Цмоки-Минск» проиграл десятый раз кряду, уступив «Парме»
В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала «Цмоки-Минск».
Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 18:18. Во второй десятиминутке хозяева совершили рывок, благодаря которому к большому перерыву лидировали с преимуществом в 10 очков — 37:27. Во второй половине встречи «Парма» уже не упускала инициативу и оформила победу со счётом 74:65.
Самым результативным в составе победителей стал Борис Савович, собравший коллекцию из 16 очков и 5 подборов. У команды из Беларуси дабл-даблом из 19 очков и 11 подборов отметился Дерек Кук. Ещё 17 очков минчанам принёс Крис Клайберн. Поражение от «Пармы» стало для «Цмоки-Минск» десятым подряд в Единой лиге ВТБ.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
74 : 65
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Парма: Савович - 16, Жукаускас - 11, Уильямс - 9, Шейко - 9, Мейерис - 7, Жмако - 6, Ивлев - 6, Буланов - 4, Юшкявичюс - 3, Григорьев - 2, Понитка - 1, Платунов
Цмоки-Минск: Кук - 19, Клайберн - 17, Лейманис - 8, Пустогвар - 8, Дуду - 6, Коратцов - 5, Веремеенко - 2, Близнюк, Викентьев, Рогозенко, Стабровский, Чаварс
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