«Цмоки-Минск» проиграл десятый раз кряду, уступив «Парме»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала «Цмоки-Минск».

Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 18:18. Во второй десятиминутке хозяева совершили рывок, благодаря которому к большому перерыву лидировали с преимуществом в 10 очков — 37:27. Во второй половине встречи «Парма» уже не упускала инициативу и оформила победу со счётом 74:65.

Самым результативным в составе победителей стал Борис Савович, собравший коллекцию из 16 очков и 5 подборов. У команды из Беларуси дабл-даблом из 19 очков и 11 подборов отметился Дерек Кук. Ещё 17 очков минчанам принёс Крис Клайберн. Поражение от «Пармы» стало для «Цмоки-Минск» десятым подряд в Единой лиге ВТБ.