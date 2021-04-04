Пенни Хардуэй выбрал величайшего между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом
Многократный участник Матча всех звёзд НБА, известный в прошлом защитник «Орландо Мэджик» и ряда других команд Пенни Хардуэй, рассказал, кого считает величайшим баскетболистом в истории.
«Честно говоря, ненавижу обсуждать и сравнивать Майкла Джордана и Леброна Джеймса. На мой взгляд величайший в истории — Майкл Джордан. Далее идёт Леброн Джеймс, но он не сильно отстаёт. Это моё мнение», — приводит слова Хардуэя Pickandroll.
Напомним, на протяжении многих лет в СМИ ведутся споры о том, кто из пары Майкла Джордана и Леброна Джеймса является величайшим игроком в истории. После того, как Леброн завоевал четвёртый титул эти споры вспыхнули с новой силой. Тем не менее, пока большинство экспертов отдаёт предпочтение Джордану.
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