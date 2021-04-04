Гомельский оценил вероятность получения Майком Джеймсом долгосрочного контракта в НБА
Известный комментатор Владимир Гомельский оценил вероятность получения Майком Джеймсом долгосрочного контракта с одной из команд НБА. По словам обозревателя, шансы на это очень невелики.
«Очень небольшая вероятность того, что Джеймсу и его агенту удастся найти клуб НБА, который предложит Джеймсу долгосрочный контракт», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, Майк Джеймс официально выведен из состава ЦСКА и больше не будет выступать за команду из Москвы. По слухам, у него есть предложения из НБА.
В прошлом Майк пытался закрепиться в НБА. В сезоне-2017/2018 он защищал цвета «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз». За эти команды в общей сложности он провёл 36 матчей, набирая в них 9,3 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 3,5 передачи.
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