Инсайдер: ЦСКА попытается назначить Желько Обрадовича в случае расставания с Итудисом

Инсайдер и обозреватель Орасио Кауши утверждает, что руководство ЦСКА, в случае расставания с главным тренером команды Димитрисом Итудисом, попробует пригласить ему на замену 9-кратного чемпионата Евролиги Желько Обрадовича.
«Итудис очень требователен. Думаю, ЦСКА изучит все данные и сделает лучший выбор для будущего. Если с Итудисом расстанутся, думаю, что первым кандидатом на его пост будет Желько Обрадович. ЦСКА попытается назначить Желько Обрадовича в случае расставания с Итудисом. Очевидно, если прощаешься с таким тренером, как Итудис, нужно получить другого специалиста топ-уровня. После ухода из „Фенербахче“ Обрадович взял годичную паузу. Но если команда уровня ЦСКА сделает ему предложение, он определённо задумается», — приводит слова Кауши Filathlos.gr.
- 4 апреля 2021
-
21:56
-
20:42
-
19:50
-
19:37
-
18:58
-
17:34
-
15:26
-
13:47
-
11:56
-
09:43
-
06:34
-
00:25
- 3 апреля 2021
-
23:57
-
22:24
-
22:03
-
20:48
-
19:51
-
19:02
-
17:49
-
17:39
-
16:48
-
16:34
-
15:58
-
14:29
-
13:14
-
11:46
-
10:10
-
09:26
-
08:24
-
08:20
-
07:53
-
04:31
-
03:00
-
00:49
-
00:02