Инсайдер: ЦСКА попытается назначить Желько Обрадовича в случае расставания с Итудисом

Инсайдер и обозреватель Орасио Кауши утверждает, что руководство ЦСКА, в случае расставания с главным тренером команды Димитрисом Итудисом, попробует пригласить ему на замену 9-кратного чемпионата Евролиги Желько Обрадовича.

«Итудис очень требователен. Думаю, ЦСКА изучит все данные и сделает лучший выбор для будущего. Если с Итудисом расстанутся, думаю, что первым кандидатом на его пост будет Желько Обрадович. ЦСКА попытается назначить Желько Обрадовича в случае расставания с Итудисом. Очевидно, если прощаешься с таким тренером, как Итудис, нужно получить другого специалиста топ-уровня. После ухода из „Фенербахче“ Обрадович взял годичную паузу. Но если команда уровня ЦСКА сделает ему предложение, он определённо задумается», — приводит слова Кауши Filathlos.gr.