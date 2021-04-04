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Инсайдер: ЦСКА попытается назначить Желько Обрадовича в случае расставания с Итудисом

Инсайдер: ЦСКА попытается назначить Желько Обрадовича в случае расставания с Итудисом
Баскетбол / Евролига 0
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Инсайдер и обозреватель Орасио Кауши утверждает, что руководство ЦСКА, в случае расставания с главным тренером команды Димитрисом Итудисом, попробует пригласить ему на замену 9-кратного чемпионата Евролиги Желько Обрадовича.

«Итудис очень требователен. Думаю, ЦСКА изучит все данные и сделает лучший выбор для будущего. Если с Итудисом расстанутся, думаю, что первым кандидатом на его пост будет Желько Обрадович. ЦСКА попытается назначить Желько Обрадовича в случае расставания с Итудисом. Очевидно, если прощаешься с таким тренером, как Итудис, нужно получить другого специалиста топ-уровня. После ухода из „Фенербахче“ Обрадович взял годичную паузу. Но если команда уровня ЦСКА сделает ему предложение, он определённо задумается», — приводит слова Кауши Filathlos.gr.

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