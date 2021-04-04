Димитрис Итудис: мы все знаем, что такое «Зенит»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда померится силами с «Зенитом».
«Мы все знаем, что такое «Зенит». Они – лидеры лиги. Мы много раз встречались в этом сезоне и предсезонке, потому отлично знакомы друг с другом. Так что всё решат мотивация и концентрация. Нас ждёт очередная битва», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.
Напомним, последняя встреча команд состоялась 30 марта в регулярном чемпионате Евролиги. Армейцы одержал уверенную победу с двузначным счётом 84:76. Всего в нынешнем сезоне соперники встречались трижды. Два раза успех был на стороне ЦСКА, в матче первого круга Единой лиги ВТБ лучшим был «Зенит».
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