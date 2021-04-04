«Бруклин» проиграл «Чикаго» и перестал быть лидером конференции

В Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Бруклин Нетс».
Гости удачно начали встречу, поведя после первой четверти со счётом 28:25. Но уже в следующем отрезке «Быки» перехватили инициативу, благодаря чему ушли на большой перерыв в статусе лидеров — 57:46. В третье двенадцатиминутке «Чикаго» создал себе двузначное преимущество — 89:72. В заключительном отрезке «Нетс» попытались вернуться в игру, но «Буллз» удержали победу — 115:107.
Лучшим в составе победителей стал Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов, ещё один дабл-дабл на счету Томаша Саторански — 19 очков и 11 передач. 25 баллов в активе Зака Лавина. У «Нетс» лучшим стал Кайри Ирвинг — 24 очка и 15 передач.
После этого поражения «Бруклин» потерял лидерство в таблице Восточной конференции, в активе команды 34 победы, а в пассиве 16 поражений. Первое место на Востоке теперь занимает «Филадельфия Сиксерс» (34-15).
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