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«Бруклин» проиграл «Чикаго» и перестал быть лидером конференции

«Бруклин» проиграл «Чикаго» и перестал быть лидером конференции
Баскетбол / НБА 0
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В Чикаго (штат Иллинойс, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Бруклин Нетс».

Гости удачно начали встречу, поведя после первой четверти со счётом 28:25. Но уже в следующем отрезке «Быки» перехватили инициативу, благодаря чему ушли на большой перерыв в статусе лидеров — 57:46. В третье двенадцатиминутке «Чикаго» создал себе двузначное преимущество — 89:72. В заключительном отрезке «Нетс» попытались вернуться в игру, но «Буллз» удержали победу — 115:107.

Лучшим в составе победителей стал Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов, ещё один дабл-дабл на счету Томаша Саторански — 19 очков и 11 передач. 25 баллов в активе Зака Лавина. У «Нетс» лучшим стал Кайри Ирвинг — 24 очка и 15 передач.

После этого поражения «Бруклин» потерял лидерство в таблице Восточной конференции, в активе команды 34 победы, а в пассиве 16 поражений. Первое место на Востоке теперь занимает «Филадельфия Сиксерс» (34-15).

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 25, Вучевич - 22, Саторански - 19, Янг - 12, Уильямс - 11, Тайс - 10, Маркканен - 8, Браун - 6, Валентайн - 2, Амину, Арчидиаконоу, Грин, Дотсон, Мокока, Темпл, Уайт, Фелисио
Бруклин Нетс: Ирвинг - 24, Грин - 21, Шамет - 13, Олдридж - 11, Харрис - 11, Браун - 10, Гриффин - 10, Луваву-Кабарро - 3, Джонсон - 2, Кьоцца - 2, Джонсон, Джордан, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Перри, Харден
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