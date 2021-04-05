Хавьер Паскуаль назвал условие победы «Зенита» над ЦСКА

5 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» встретится с ЦСКА. Ожиданиями от поединка поделился наставник петербуржцев Хавьер Паскуаль, а также защитник команды Дмитрий Хвостов.

«Мы возвращаемся к выступлению в Единой Лиге ВТБ. Нам предстоит матч с ЦСКА — командой, которая обладает высоким качеством во всех аспектах игры. Чтобы выиграть эту встречу, нам необходимо играть агрессивно и интенсивно на протяжении всех 40 минут матча», — сказал Паскуаль.

«Разбирали последнюю игру с ЦСКА. Указали на наши ошибки, наши хорошие моменты. Мы должны справиться, потому что много пропустили в защите, особенно дома. Мы должны исправить это в большей степени. Настроение отличное, особенно после последней игры с АСВЕЛ.

ЦСКА — очень сильный соперник, тем более, в Единой Лиги ВТБ должны биться за первую строчку, чтобы в плей-офф было преимущество своей площадки, также наращивать перед следующими играми Евролиги домашними, чтобы не терять эту уверенность, которая была в последней игре" — приводит слова Хвостова официальный сайт «Зенита».