«Лейкерс» на выезде крупно уступил «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на своём паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 104:86.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форварды Маркус Моррис (22 очка и 7 подборов) и Кавай Леонард (19 очков, 10 подборов и 8 передач), оформивший дабл-дабл в матче. Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл (19 очков, 6 подборов и 2 передачи).
«Лос-Анджелес Клипперс» (33-18) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-19) – 5-е.
В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на выезде с «Торонто Рэпторс».
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