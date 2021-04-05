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«Лейкерс» на выезде крупно уступил «Клипперс»

«Лейкерс» на выезде крупно уступил «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на своём паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 104:86.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внесли форварды Маркус Моррис (22 очка и 7 подборов) и Кавай Леонард (19 очков, 10 подборов и 8 передач), оформивший дабл-дабл в матче. Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал центровой Монтрезл Харрелл (19 очков, 6 подборов и 2 передачи).

«Лос-Анджелес Клипперс» (33-18) занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Лейкерс» (31-19) – 5-е.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет на выезде с «Торонто Рэпторс».

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 86
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 22, Леонард - 19, Джордж - 16, Кеннард - 15, Мэнн - 7, Паттерсон - 7, Джексон - 6, Зубац - 6, Батюм - 4, Рондо - 2, Беверли, Ибака, Коффи, Отуру, Скрабб
Лос-Анджелес Лейкерс: Харрелл - 19, Хортон-Такер - 16, Марк Газоль - 11, Моррис - 9, Карузо - 8, Колдуэлл-Поуп - 8, Шрёдер - 8, Кузма - 6, Кейкок - 1, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Драммонд, Дэвис, Маккинни, Мэттьюз
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