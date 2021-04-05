«Голден Стэйт» проиграл «Атланте», несмотря на 37 очков Карри, «Мемфис» разбил «Сиксерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 119:109.

Самым результативным в составе победителей стал Аарон Гордон, который набрал 24 очка. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 17 очков и 16 передач. Также дабл-дабл на счету Майкла Портера (20 очков и 12 подборов).

В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Атланте Хоукс» со счётом 111:117. Стефен Карри записал в свой актив 37 очков.

Ещё в одной встрече регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 116:100. Самым результативным в матче стал Тобиас Харрис, набравший 21 очко.