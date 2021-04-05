«Голден Стэйт» проиграл «Атланте», несмотря на 37 очков Карри, «Мемфис» разбил «Сиксерс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 119:109.
Самым результативным в составе победителей стал Аарон Гордон, который набрал 24 очка. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 17 очков и 16 передач. Также дабл-дабл на счету Майкла Портера (20 очков и 12 подборов).
В другом матче «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Атланте Хоукс» со счётом 111:117. Стефен Карри записал в свой актив 37 очков.
Ещё в одной встрече регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 116:100. Самым результативным в матче стал Тобиас Харрис, набравший 21 очко.
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2021, понедельник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 22, Портер - 20, Йокич - 17, Бартон - 15, Моррис - 10, Грин - 5, Кампаццо - 3, Макги - 3, Бол, Дозьер, Кларк, Миллсэп, Ннаджи, Уиттингтон, Ховард, Чанчар
Орландо Мэджик: Океке - 19, Росс - 19, Эннис - 17, Картер - 16, Хэмптон - 16, Бамба - 11, Бэйкон - 8, Рэндл - 3, Айзек, Берч, Картер-Уильямс, Мане, Портер, Фульц, Харрис, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2021, понедельник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
117 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Галлинари - 25, Капела - 24, Л. Уильямс - 15, Янг - 13, Богданович - 10, Хаертер - 10, Снелл - 8, Оконгву - 7, Хилл - 5, Гудвин, Данн, Коллинс, Мэйс, Найт, Реддиш, Фернанду, Хантер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Убре - 20, Уиггинс - 16, Грин - 11, Ли - 9, Уайзмен - 8, Пул - 6, Бэйзмор - 2, Луни - 2, Манньон, Мюлдер, Пэскелл, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
НБА - регулярный чемпионат
05 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 21, Милтон - 14, Рид - 10, Скотт - 9, Ховард - 9, Симмонс - 7, Грин - 6, Джо - 6, Джонс - 6, Коркмаз - 5, Карри - 3, Такер - 2, Тибулл - 2, Браздейкис, Макси, Хилл, Эмбиид
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 17, Валанчюнас - 16, Аллен - 15, Кларк - 15, Бейн - 14, Мелтон - 14, Андерсон - 10, Морант - 8, Джонс - 5, Тиллман - 2, Джексон, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Уинслоу
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