Эксперт вынес неутешительный вердикт по Зайону Уильямсону

Известный эксперт Крис Бруссард поделился мнением о звезде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне. По мнению Бруссарда, велика вероятность, что Зайон не сможет выиграть чемпионат НБА.

«Если Зайон сохранит здоровье, то, скорее всего, окажется в Зале славы. Я не говорю, что он будет в топ-10 лучших игроков в истории НБА, но и не исключаю этого. Никто не знает.

Но я думаю, что у Зайона больше шансов повторить путь Расселла Уэстбрука или Аллена Айверсона, чем войти в топ-10 лучших игроков в истории.

Зайон может добиться невероятных показателей по очкам, проценту реализации с игры, стать настоящей легендой, как Айверсон или Уэстбрук, но никогда не выиграть чемпионат. Думаю, что у него больше шансов повторить путь этих парней, чем оказаться в топ-10», — цитирует Бруссарда Fox Sports.