Белорусский «Горизонт» выиграл Европейскую женскую лигу, Лукашенко поздравил команду

Белорусский клуб «Горизонт» стал победителем женской Европейской баскетбольной лиги. В финале «Горизонт» обыграл «Нику» из Сыктывкара (Россия) со счётом 70:60. Самым результативным игроком матча стала Анастасия Веремеенко, набравшая 20 очков.

«Горизонт» с победой поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Ваш дружный коллектив ещё раз доказал, что белорусские спортсмены способны добиваться хороших результатов в игровых командных видах спорта. Молодцы, девчата, так держать!» — цитирует Лукашенко «Балта».

Розыгрыш женской Европейской баскетбольной лиги проходит ежегодно. В нём преимущественно участвуют клубы из Восточной Европы.

Европейская женская баскетбольная лига. Финал



«Горизонт» — «Ника» — 70:60 (15:18, 22:18, 13:10, 20:14)