Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Белорусский «Горизонт» выиграл Европейскую женскую лигу, Лукашенко поздравил команду

Белорусский «Горизонт» выиграл Европейскую женскую лигу, Лукашенко поздравил команду
Баскетбол / Прочие турниры 0

Белорусский клуб «Горизонт» стал победителем женской Европейской баскетбольной лиги. В финале «Горизонт» обыграл «Нику» из Сыктывкара (Россия) со счётом 70:60. Самым результативным игроком матча стала Анастасия Веремеенко, набравшая 20 очков.

«Горизонт» с победой поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Ваш дружный коллектив ещё раз доказал, что белорусские спортсмены способны добиваться хороших результатов в игровых командных видах спорта. Молодцы, девчата, так держать!» — цитирует Лукашенко «Балта».

Розыгрыш женской Европейской баскетбольной лиги проходит ежегодно. В нём преимущественно участвуют клубы из Восточной Европы.

Европейская женская баскетбольная лига. Финал

«Горизонт» — «Ника» — 70:60 (15:18, 22:18, 13:10, 20:14)

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021