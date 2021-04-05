Белорусский «Горизонт» выиграл Европейскую женскую лигу, Лукашенко поздравил команду
Белорусский клуб «Горизонт» стал победителем женской Европейской баскетбольной лиги. В финале «Горизонт» обыграл «Нику» из Сыктывкара (Россия) со счётом 70:60. Самым результативным игроком матча стала Анастасия Веремеенко, набравшая 20 очков.
«Горизонт» с победой поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Ваш дружный коллектив ещё раз доказал, что белорусские спортсмены способны добиваться хороших результатов в игровых командных видах спорта. Молодцы, девчата, так держать!» — цитирует Лукашенко «Балта».
Розыгрыш женской Европейской баскетбольной лиги проходит ежегодно. В нём преимущественно участвуют клубы из Восточной Европы.
Европейская женская баскетбольная лига. Финал
«Горизонт» — «Ника» — 70:60 (15:18, 22:18, 13:10, 20:14)
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