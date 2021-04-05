«Лейкерс» сделали апдейт по Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису

Звёздные игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис поедут с командой в пятиматчевый выездной тур, сообщает ESPN. При этом ранее главный тренер команды из Калифорнии Фрэнк Вогель говорил, что пока они далеки от возвращения в строй. Поэтому неизвестно, смогут ли звёзды команды принять участие хотя бы в одном матче во время затяжной выездной серии «Лейкерс».

Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Он ранее получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу.

Что касается Дэвиса, то он пропустил уже 22 матча. Энтони восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.

«Лейкерс» с 7 по 14 апреля предстоит провести матчи с командами Восточной конференции НБА.