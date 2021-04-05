«Отвращение, ужас и гнев». Стефен Карри — об эмоциях от того, что творится в США

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри осудил случаи проявления агрессии в США по отношению к азиатам. 16 марта в Атланте (штат Джорджия) в азиатских массажных салонах расстреляли восемь человек.

«Всё это насилие в стране вызывает отвращение, ужас и гнев. Такие у меня эмоции. После всего, что мы пережили в последний год, не говоря уже об истории США, люди по-прежнему оказываются в центре таких ненужных трагедий, когда им приходится бороться за жизнь. Нам надо стать лучше», — цитирует Карри The Undefeated.

Матч с регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (111:117) Карри провёл в специальных кроссовках, на которых изображён Брюс Ли с семьёй. В дальнейшем кроссовки будут проданы на аукционе, а вырученные деньги игрок направит семьям погибших в Атланте.