Янис Тимма больше не будет играть за «Химки»

Гендиректор «Химок» Павел Астахов сообщил, что защитник Янис Тимма больше не сыграет за команду. Функционер подтвердил, что игрок покинул расположение клуба.
«Есть ли какая-то ясность по статусу Тиммы? В этой ситуации всё понятно. Он покинул расположение клуба. Мы же продолжили двигаться дальше. У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат. Несмотря на все трудности», – цитирует Астахова «Спорт-Экспресс».
Контракт игрока с «Химками» истекает через несколько месяцев. Источник, близкий к баскетболисту, отметил, что Тимма хотел бы сыграть в этом сезоне. В Европе период дозаявок открыт только в чемпионате Испании, где новых игроков можно включать в состав до начала плей-офф. У Тиммы уже есть опыт выступления в чемпионате Испании за «Басконию».
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