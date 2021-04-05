Владимир Гомельский оценил перспективы Майка Джеймса в НБА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах защитника ЦСКА Майка Джеймса. Ранее американский баскетболист улетел в США в надежде найти себе новую команду в НБА. В ЦСКА у него возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. После этого Итудис вывел игрока из состава.
Один из посетителей сайта Гомельского спросил, какие могут быть перспективы у Джеймса в НБА, учитывая слабые навыки игры в защите.
«В НБА в любом клубе Джеймс вряд ли может рассчитывать более чем на 15-16 минут игрового времени. То есть выходить на замену в составе второй пятёрки. А, значит, и играть против разыгрывающего второй пятёрки соперника. В таком случае его защитные навыки или их отсутствие не будут бросаться в глаза», — написал Гомельский на своём сайте.
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