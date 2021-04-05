Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Экс-игрок сборной Армении погиб в Нагорном Карабахе. Его останки нашли спустя 6 месяцев

Экс-игрок сборной Армении погиб в Нагорном Карабахе. Его останки нашли спустя 6 месяцев
Баскетбол / Прочие турниры 0

Баскетболист «Арцаха», бывший член молодёжной сборной Армении Арам Мкртчян погиб во время военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Его останки были найдены спустя шесть месяцев после начала конфликта.

«Шесть месяцев все его друзья и родственники ждали его возвращения, но чуда не случилось. Баскетбольная федерация Армении выражает соболезнования семье, родственникам, друзьям Арама в связи с его несвоевременной смертью, а также всем родственникам жертв войны», — говорится в сообщении, опубликованном на странице федерации в «Фейсбуке».

Напомним, 27 сентября 2020 года населённые пункты и воинские части в Нагорном Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021