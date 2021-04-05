Экс-игрок сборной Армении погиб в Нагорном Карабахе. Его останки нашли спустя 6 месяцев
Баскетболист «Арцаха», бывший член молодёжной сборной Армении Арам Мкртчян погиб во время военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
Его останки были найдены спустя шесть месяцев после начала конфликта.
«Шесть месяцев все его друзья и родственники ждали его возвращения, но чуда не случилось. Баскетбольная федерация Армении выражает соболезнования семье, родственникам, друзьям Арама в связи с его несвоевременной смертью, а также всем родственникам жертв войны», — говорится в сообщении, опубликованном на странице федерации в «Фейсбуке».
Напомним, 27 сентября 2020 года населённые пункты и воинские части в Нагорном Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны.
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