Экс-игрок сборной Армении погиб в Нагорном Карабахе. Его останки нашли спустя 6 месяцев

Баскетболист «Арцаха», бывший член молодёжной сборной Армении Арам Мкртчян погиб во время военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Его останки были найдены спустя шесть месяцев после начала конфликта.

«Шесть месяцев все его друзья и родственники ждали его возвращения, но чуда не случилось. Баскетбольная федерация Армении выражает соболезнования семье, родственникам, друзьям Арама в связи с его несвоевременной смертью, а также всем родственникам жертв войны», — говорится в сообщении, опубликованном на странице федерации в «Фейсбуке».

Напомним, 27 сентября 2020 года населённые пункты и воинские части в Нагорном Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны.