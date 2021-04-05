Стив Керр и Стефен Карри отреагировали на новый провал «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал очередное поражение в регулярном чемпионате НБА от «Атланты Хоукс» (111:117).

«Если бы я знал, в чём дело, я бы сказал. Мы говорим об этом каждый день. Мы обсуждали это перед игрой, в перерыве, но всё не так просто. Мы проиграли, потому что ошибались снова и снова», — приводит слова Керра ABC News.

«Это тяжело. Мы ожидали большего от нынешнего сезона, и ребята хотят превзойти эти ожидания. Для себя, для тренерского штаба, для кого бы то ни было. Когда этого не происходит, это неприятно.



Нельзя играть так, как мы играли в концовке, и ожидать, что всё изменится. Мы должны внести необходимые коррективы. Сейчас всё хреново. Проигрывать отстойно. У нас ужасные ощущения в раздевалке. Нам нечему радоваться, прямо сейчас в команде такая атмосфера», — добавил Стефен Карри, набравший в матче c «Хоукс» 37 очков.