«Голден Стэйт» понёс новую кадровую потерю
«Голден Стэйт Уорриорз» понёс новую потерю в составе, сообщил журналист Марк Штейн на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, форвард Эрик Пэскелл пропустит как минимум две недели из-за повреждения левого бедра.
Сегодня, 5 апреля, «Голден Стэйт» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате НБА, проиграв «Атланте Хоукс» со счётом 111:117.
В нынешнем сезоне Пэскелл провёл на площадке 39 матчей, в которых в среднем набирал 9,5 очка, 1,3 передачи и 3,2 подбора за игру.
На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений — 23-27.
В следующем матче «Уорриорз» предстоит домашняя встреча с «Милуоки Бакс».
Стив Керр и Стефен Карри отреагировали на новый провал «Голден Стэйт»
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