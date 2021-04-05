«Голден Стэйт» понёс новую кадровую потерю

«Голден Стэйт Уорриорз» понёс новую потерю в составе, сообщил журналист Марк Штейн на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, форвард Эрик Пэскелл пропустит как минимум две недели из-за повреждения левого бедра.

Сегодня, 5 апреля, «Голден Стэйт» потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате НБА, проиграв «Атланте Хоукс» со счётом 111:117.

В нынешнем сезоне Пэскелл провёл на площадке 39 матчей, в которых в среднем набирал 9,5 очка, 1,3 передачи и 3,2 подбора за игру.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с отрицательным балансом побед и поражений — 23-27.

В следующем матче «Уорриорз» предстоит домашняя встреча с «Милуоки Бакс».