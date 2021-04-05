«Бруклин» сорвал громкий обмен с «Голден Стэйт» перед дедлайном
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди мог оказаться в «Голден Стэйт Уорриорз».
Инсайдер Марк Штейн сообщил, что «Нетс» хотят обменять Динвидди на Келли Убре. Однако на днях в Сети было опубликовано видео, на котором Динвидди общается с болельщиками. На вопрос об этой ситуации он ответил следующим образом: «Это ложь. «Уорриорз» предложили обменять Келли Убре на меня, но «Нетс» отказались».
Напомним, в декабре 2020 года у Динвидди был диагностирован частичный разрыв крестообразной связки правого колена. Динвидди полностью пропустит оставшуюся часть сезона-2020/2021, но, как ожидается, выздоровеет к началу следующего чемпионата. 27-летний Динвидди в прошлом сезоне набирал в среднем 20,6 очка и 6,8 передачи за игру.
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