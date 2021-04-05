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Хавьер Паскуаль: мы играли против великолепной команды ЦСКА высокого качества

Хавьер Паскуаль: мы играли против великолепной команды ЦСКА высокого качества
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА (81:77), которая позволила команде обеспечить себе первое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Спасибо всем болельщикам за то, что были сегодня с нами. Мы рады этой победе. Это была хорошая домашняя игра. Мы чувствовали игру с самого начала матча, и это начало помогло нам лидировать на протяжении практически всей встречи. Мы играли против великолепной команды высокого качества, в последней части игры они немного изменили ход матча, с одной стороны, потому что играли более агрессивно и хорошо в защите, с другой — мы не смогли забросить несколько свободных бросков, которые могли бы решить исход матча раньше. В последней части игры мы вернулись и решили матч в свою пользу. Матч, в котором мы заслужили победу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.

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