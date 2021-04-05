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Димитрис Итудис объяснился после поражения ЦСКА от «Зенита»

Димитрис Итудис объяснился после поражения ЦСКА от «Зенита»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался после поражения (77:81) от «Зенита», которое позволило петербургскому клубу досрочно одержать победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего поздравляю «Зенит» с победой. Начали матч решительно, с хорошим настроем, можно сказать, что они охотились за нами на протяжении всей встречи. Баскетбол — это игра рывков, и у нас были как положительные рывки, так и провалы. Нам удалось сдерживать Пангоса на протяжении очень долгого времени, практически 30 минут он не мог набрать очки, а первые очки набрал за пять минут до конца со штрафных. «Зенит» очень агрессивно начал, очень помог Захаров, в третьей четверти ключевые мячи забросил Бэрон, который увёл команду на большую дистанцию. Мы сражались, верили в то, что делаем — с 18 очков отставания вернулись до 1 очка, но этого оказалось недостаточно. Детали решили исход матча, мы будем над этим работать», — приводит слова Итудиса пресс-служба соревнований.

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