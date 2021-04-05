Димитрис Итудис объяснился после поражения ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался после поражения (77:81) от «Зенита», которое позволило петербургскому клубу досрочно одержать победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Прежде всего поздравляю «Зенит» с победой. Начали матч решительно, с хорошим настроем, можно сказать, что они охотились за нами на протяжении всей встречи. Баскетбол — это игра рывков, и у нас были как положительные рывки, так и провалы. Нам удалось сдерживать Пангоса на протяжении очень долгого времени, практически 30 минут он не мог набрать очки, а первые очки набрал за пять минут до конца со штрафных. «Зенит» очень агрессивно начал, очень помог Захаров, в третьей четверти ключевые мячи забросил Бэрон, который увёл команду на большую дистанцию. Мы сражались, верили в то, что делаем — с 18 очков отставания вернулись до 1 очка, но этого оказалось недостаточно. Детали решили исход матча, мы будем над этим работать», — приводит слова Итудиса пресс-служба соревнований.
- 5 апреля 2021
-
23:22
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
21:57
-
20:53
-
19:25
-
18:23
-
18:14
-
18:04
-
16:41
-
15:50
-
15:26
-
15:06
-
14:14
-
13:51
-
13:02
-
12:35
-
11:53
-
10:43
-
10:07
-
09:26
-
07:37
-
01:22
-
00:26
- 4 апреля 2021
-
23:20
-
22:20
-
21:56
-
20:42
-
19:50
-
19:37
-
18:58
-
17:34
-
15:26
-
13:47