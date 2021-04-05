Определены игроки недели в НБА
Защитник «Даллас Мэверикс» Лука Дончич и его коллега по амплуа Джру Холидэй из «Милуоки Бакс» признаны лучшими игроками минувшей недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно, сообщается в официальном «твиттере» Лиги.
«Даллас» на минувшей неделе одержал четыре победы в четырёх матчах регулярного чемпионата, Дончич в среднем за игру набирал 28,3 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 6,3 передачи. «Маверикс» закрепились на седьмом месте в турнирной таблице конференции.
«Милуоки» победил в трёх матчах недели из четырёх. Средние показатели Холидея составили 26,8 очка, 5,8 подбора и 8,5 передачи. На выходных «Бакс» решили выдать защитнику четырёхлетнее продление контракта на $ 160 млн.
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