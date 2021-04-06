«Бэйлор» обыграл «Гонзагу» в финале, россиянин Захаров не выиграл Мартовское безумие NCAA

«Бэйлор» обыграл «Гонзагу» в финале Мартовского безумия NCAA. Встреча завершилась со счётом 86:70.



На протяжении всего матча «Бэйлор» владел преимуществом. В первой половине команде Скотта Дрю удалось обеспечить двузначный отрыв — 47:37. Во второй половине разница в пользу «Бэйлора» продолжала увеличиваться. Университет Бэйлора впервые стал чемпионом студенческой баскетбольной лиги США. «Гонзаза», в составе которой выступает российский «большой» Павел Захаров, проиграла впервые в нынешнем сезоне. До финала Мартовского безумия подопечные Марка Фью выиграли 31 матч в регулярном чемпионате и плей-офф NCAA.



Самым результативным в составе победителей стал Джаред Батлер (22 очка). У «Гонзаги» выделился Джейлен Саггс (22 очка), Захаров на площадку не выходил.