«Бэйлор» обыграл «Гонзагу» в финале, россиянин Захаров не выиграл Мартовское безумие NCAA

«Бэйлор» обыграл «Гонзагу» в финале Мартовского безумия NCAA. Встреча завершилась со счётом 86:70.
На протяжении всего матча «Бэйлор» владел преимуществом. В первой половине команде Скотта Дрю удалось обеспечить двузначный отрыв — 47:37. Во второй половине разница в пользу «Бэйлора» продолжала увеличиваться. Университет Бэйлора впервые стал чемпионом студенческой баскетбольной лиги США. «Гонзаза», в составе которой выступает российский «большой» Павел Захаров, проиграла впервые в нынешнем сезоне. До финала Мартовского безумия подопечные Марка Фью выиграли 31 матч в регулярном чемпионате и плей-офф NCAA.
Самым результативным в составе победителей стал Джаред Батлер (22 очка). У «Гонзаги» выделился Джейлен Саггс (22 очка), Захаров на площадку не выходил.
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