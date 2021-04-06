Итудис категорично отреагировал на идею пригласить в свой штаб Владимира Гомельского

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (77:81) не оценил идею с приглашением в свой штаб комментатора Владимира Гомельского.
— У вас нет желания временно пригласить в тренерский штаб на оставшуюся часть сезона Владимира Гомельского? Получите очень хорошего аналитика и отсутствие критики.
— Критику читаете вы. Меня не волнует то, что про меня пишут. У меня штаб очень высого класса, ассистенты ежедневно работают над подготовкой команды, а не сидят дома и играют в PlayStation. Я тоже могу налить себя чашечку кофе и критиковать кого угодно. Могу даже врачей критиковать. Но у нас демократия, свобода слова. Каждый может говорить что угодно. Не знаю, почему вы задаёте этот вопрос, но ладно. Я отвечаю. У меня очень хороший штаб помощников. Они знают, что делают. Они знают, как побеждать. Потому что они работают в клубе много лет подряд. Это довольно очевидно, — сказал Итудис на пресс-конференции.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте БК «Зенит». Момент ответа Итудиса с 7:15.
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