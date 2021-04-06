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Джеймс Харден усугубил травму подколенного сухожилия

Джеймс Харден усугубил травму подколенного сухожилия
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден покинул площадку в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» (114-112) из-за напряжённости правого подколенного сухожилия, сообщается в официальном «Твиттере» клуба.

MVP сезона-2017/2018 вернулся в строй, пропустив два предыдущих матча из-за травмы подколенного сухожилия. Харден усугубил повреждение на пятой минуте игры и попросил главного тренера Стива Нэша заменить его. За 4:22 на паркете Харден не набрал ни одного очка, отдал 3 передачи и совершил 1 подбор.

«Нетс» сумели победить «Никс», несмотря на отсутствие в строю Кевина Дюранта, Блэйка Гриффина, Лэндри Шамета и Тайлера Джонсона. Разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал 40 очков.

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