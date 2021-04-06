Пол Пирс лишился работы после публикации скандального видео со стриптизёршами

ESPN уволил аналитика НБА и бывшего баскетболиста лиги Пола Пирса после того, как он провёл в «Инстаграме» трансляцию своего отдыха со стриптизершами, сообщает Yahoo! Sports.
Пирс опубликовал трансляцию на прошлой неделе. На видео чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» с друзьями проводит время с женщинами, которые в полуголом виде делают массаж и танцуют тверк на полу. Пирс при этом играл в покер, курил и распивал спиртное.
Общественность резко раскритиковала поведение Пирса. Пол решил не приносить извинения. На следующий день Пирс написал в твиттере «Доброе утро», а также опубликовал четырехсекундное видео, на котором он просто смеется. Пирс начал работать на ESPN сразу после завершения карьеры в НБА в 2017 году и был одним из основных участников «NBA Countdown», «The Jump» и других программ канала.
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