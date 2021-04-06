Андрей Мальцев: едем в Израиль, чтобы показать свою игру

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». Перенесённый матч 24-го тура состоится сегодня, 6 апреля.
«Мы проводим заключительные матчи Евролиги, и начинаем в Тель-Авиве. Едем в Израиль, чтобы показать свою игру. При этом мы не так сильно ориентируемся на соперника, как смотрим на себя, так как после этого двойного выезда нас ждут пять матчей подряд в Единой Лиге ВТБ.
Мы изучили сильные и слабые стороны «Маккаби», это сильная команда, в их составе много индивидуально ярких игроков, каждый может решить судьбу матча. Очень хорошие «большие» игроки, которые забивают и трёхочковые, и сверху. Готовимся в рабочем режиме, в большей степени работаем над своими вариантами защиты», — цитирует Мальцева пресс-служба «Химок».
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