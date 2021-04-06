Илона Корстин рассказала, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о победе «Зенита» в матче с ЦСКА. Питерский клуб одержал победу со счётом 81:77. Благодаря этому успеху, «Зенит» выиграл регулярный чемпионат.

«Отличный матч, который полностью оправдал громкую вывеску матча недели. «Зенит» лидировал в счёте на протяжении всей игры, но ЦСКА постоянно сокращал отставание. В итоге команде Хавьера Паскуаля хватило сил довести матч до победы за счёт высокого процента попадания и отличной игры лидеров — в третьей четверти важные трёхочковые забил Билли Бэрон, а в концовке результативными действиями отметился Кевин Пангос. Благодаря этой победе питерцы гарантировали себе первое место по итогам регулярного сезона Лиги ВТБ, это большое достижение для клуба», — цитирует Корстин ТАСС.