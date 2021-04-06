«Уорриорз» сорвали трансфер выставленного на обмен игрока перед дедлайном. Названы детали

«Голден Стэйт Уорриорз» не удалось провести обмен Келли Убре, которым клуб намеревался расстаться. «Уорриорз» получили предложения по игроку, клуб вёл переговоры, но они ни к чему не привели.
По данным журналиста Эндрю Богута, «Уорриорз» могли обменять Урбе на разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болла. Но «Голден Стэйт» отказался от сделки.
«Что касается Убре, то он мог всплыть в любой команде НБА, в любом клубе от Китая до Австралии. Он фигурировал во всех слухах, но переход так и не состоялся. У меня есть следующая информация. Его связывали с переходом Лонзо Болла. Но «Уорриорз» отказались, видимо, посчитав, что этого недостаточно. Вероятно, «Голден Стэйт» хотел получить ещё и драфт-пик», — сказал журналист.
Вероятно, разговоры о переходе игрока возобновятся уже летом.
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