Кавай Леонард заинтересован в том, чтобы объединиться с суперзвездой в другом клубе
Звезда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может покинуть команду по окончании сезона, утверждает журналист Эван Мэсси. По данным источника, Леонард, разочаровавшись в результатах «Клипперс», хочет перейти в «Майами Хит». Там он может объединить усилия с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо.
Ранее появились слухи, согласно которым Леонард может уйти из «Клипперс», если команда не выиграет титул в 2021 году. Примечательно, что до этого «Майами» связывали с именем Янниса Адетокунбо. Но лидер «Милуоки Бакс» подписал новый контракт с клубом, проявив лояльность.
В преддверии сезона «Клипперс» считались одним из фаворитов первенства. На данный момент калифорнийцы занимают лишь третье место в таблице Западной конференции.
Кавай Леонард рассказал, почему не считает «Клипперс» классной командой
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