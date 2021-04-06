Стефен Карри рассказал об отношении к «Космическому джему 2» с Леброном Джеймсом

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал об отношении ко второй части фильма «Космический джем». Главную роль в картине сыграл форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Этот фильм будет отличным. Просто легендарная вещь — первый «Космический джем». А теперь Леброн возвращает эту историю. Будет круто! Я с нетерпением жду выхода фильма, как и все. Обязательно посмотрю.

Какая из команд, первого «Космического джема» или второго, выиграла бы серию из семи матчей? Тут мне нечего сказать. Я про это особо не думал», — цитирует Карри The Clutch Points.

Сценарий фильма завязан на том, что Леброн Джеймс вместе с сыном попадает в виртуальную реальность. Чтобы выбраться из неё, баскетболисту необходимо объединить усилия с героями мультфильмов Looney Tunes и сыграть против команды «Звёздные вышибалы».



В фильме вместе с Леброном Джеймсом сыграли Крис Дэвис («Иуда и черный мессия»), Сонекуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы») и Дон Чидл, известный по роли Воителя в киновселенной Marvel. Режиссёром «Нового поколения» выступил Малькольм Д. Ли, известный по «Блюзменам» и «Очень страшному кино 5».



Напомним, что «Космический джем» впервые появился на экранах в 1996 году. Главную роль в нём сыграл легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.