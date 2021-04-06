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Андрей Ватутин отреагировал на слухи о назначении Желько Обрадовича главным тренером ЦСКА

Андрей Ватутин отреагировал на слухи о назначении Желько Обрадовича главным тренером ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал заявление инсайдера Орасио Кауши, согласно которому в случае увольнения главного тренера Димитриса Итудиса клуб попробует договориться о подписании контракта с титулованным специалистом Желько Обрадовичем.

«С наступлением межсезонья, с каждым днём, неделей, месяцем будет появляться информация. Будет много разной информации про игроков, тренеров, врачей, массажистов, которые якобы окажутся в ЦСКА.

У клуба физически нет возможности, нужды и надобности всякий раз что-то комментировать. Сегодня напишут про одно, завтра — про другое. У нас есть действующий тренерский штаб и игроки, которым мы доверяем. И мы решаем определённые задачи.

Смешно даже комментировать все эти слухи. Сейчас напишут, что приедет Фил Джексон. Завтра напишут ещё про кого-то. Это дикая дичь. И нет возможности ни у меня, ни у пресс-службы ЦСКА об этом говорить в ежедневном формате», — приводит слова Ватутина Metaratings.

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