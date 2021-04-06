«Химки» проиграли «Маккаби» с разницей в 30 очков
В Тель-Авиве завершился ранее отложенный матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Маккаби» принимал «Химки».
Команда из Израиля с ходу завладела инициативой. Уже после первой четверти она вела с разницей в 10 очков — 22:12. К большому перерыву преимущество «Маккаби» составляло уже 28 очков — 53:25. В третьем игровом отрезке «Маккаби» нарастил преимущество до 35 очков — 73:38. В заключительные десять минут матча команда из Московской области немного сократила отставание, но на исход это повлиять уже не могло. Победа «Маккаби» — 92:62.
Самым результативным в составе «Химок» стал Джордан Микки, набравший 21 очко. У «Маккаби» по 13 очков набрали Скотти Уилбекин и Анте Жижич, ещё 12 очков в активе Драгана Бендера.
Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
06 апреля 2021, вторник. 18:00 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
92 : 62
Химки
Химки, Россия
Маккаби Тель-Авив: Жижич - 13, Уилбекин - 13, Бендер - 12, Блайзер - 11, ДиБартоломео - 10, Дорси - 10, Брайант - 9, Джонс - 8, Калояро - 3, Сахар - 3, Атиас, Коэн
Химки: Мики - 21, Макколум - 17, Карасёв - 11, Воронов - 5, Зайцев - 3, Валиев - 2, Шарапов - 2, Вяльцев - 1, Моня
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