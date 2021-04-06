«Химки» проиграли «Маккаби» с разницей в 30 очков

В Тель-Авиве завершился ранее отложенный матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Маккаби» принимал «Химки».

Команда из Израиля с ходу завладела инициативой. Уже после первой четверти она вела с разницей в 10 очков — 22:12. К большому перерыву преимущество «Маккаби» составляло уже 28 очков — 53:25. В третьем игровом отрезке «Маккаби» нарастил преимущество до 35 очков — 73:38. В заключительные десять минут матча команда из Московской области немного сократила отставание, но на исход это повлиять уже не могло. Победа «Маккаби» — 92:62.

Самым результативным в составе «Химок» стал Джордан Микки, набравший 21 очко. У «Маккаби» по 13 очков набрали Скотти Уилбекин и Анте Жижич, ещё 12 очков в активе Драгана Бендера.