Андрей Мальцев: соперник был больше настроен. Для «Химок» матч получился тяжёлым
Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата с «Маккаби». В Тель-Авиве команда из Московской области проиграла с разницей в 30 очков — 62:92.
«Матч для нас получился тяжёлым. Соперник был больше настроен, хотя мы готовились к этой игре, но наша ротация не позволила показать хороший баскетбол. И это при условии, что мы показали катастрофический процент трёхочковых бросков, не позволивший нам втянуться в равную игру. В концовке мы немного пришли в себя, но было уже поздно», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Московской области.
Напомним, «Химки» по-прежнему занимают последнее место в турнирной таблице Евролиги.
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