Желько Обрадович поставил ограничение по работе главным тренером в ЦСКА

Желько Обрадович не хочет возвращаться к тренерской деятельности пока в мире продолжается пандемия коронавируса, сообщает Sportx в «Твиттере».

Обрадович называется приоритетным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА в случае ухода Димитриса Итудиса. Ранее об этом сообщил инсайдер Орасио Кауши. Президент московского клуба Андрей Ватутин опроверг данную информацию и назвал её «дикой дичью».

Напомним, последним местом работы Желько Обрадовича был стамбульский «Фенербахче». С командой из Турции он проработал семь лет и помог ей вперые в истории выиграть титул чемпиона Евролиги. Всего за годы тренерской деятельности Обрадович приводил свои команды к победе в Евролиге девять раз, что является лучшим результатом в истории турнира.