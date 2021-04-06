«Лейкерс» совершили усиление состава на рынке

Свободный агент Бен Маклемор договорился о контракте с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Контракт «Лейкерс» с Маклемором рассчитан до конца текущего сезона. 28-летний защитник несколько дней назад был отчислен из «Хьюстон Рокетс», где провёл первую половину сезона. В 32 матчах за клуб из Техаса он набирал в среднем 7,4 очка и 2,1 подбора при точности 33,1% трёхочковых. В прошлом сезоне Бен реализовывал 40% бросков из-за дуги.



Интерес к Маклемору проявили многие команды-контендеры, включая «Милуоки Бакс». «Лейкерс» стремились усилить глубину состава. Клуб из Лос-Анджелеса ещё как минимум пару недель будет вынужден обходиться без травмированных звёзд Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса.