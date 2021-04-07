Айзея Томас ударно дебютировал за «Нью-Орлеан», не играя в НБА более года

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Айзея Томас набрал 8 очков подряд в первые минуты дебютного матча за свою новую команду против «Атланта Хоукс» (123:107) в регулярном чемпионате НБА.

Всего За 25 минут на площадке Томас набрал 10 очков (4 из 13 с игры), 2 подбора, 2 передачи и 4 потери. Томас подписал 10-дневный контракт с «Пеликанс». Айзея не играл в лиге с 3 февраля 2020 года.

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«Чувствую себя на 102 процента. Никогда не чувствовал себя лучше с тех пор, как получил травму. Каждый день просыпаюсь с улыбкой на лице, потому что, если честно, никогда не думал, что снова будут чувствовать себя хорошо. Я готов физически. Я готов психологически. И я просто счастлив быть здесь», – сказал Томас о готовности играть в НБА.