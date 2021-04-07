Стефен Карри установил потрясающий исторический рекорд НБА
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 41 очко (14/21 с игры, 5/10 трехочковых) в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (122:121).
Карри покорил отметку в 200 точных трехочковых за сезон по итогам матча с «Милуоки». Разыгрываюищий сделал это восьмой раз за карьеру, что является новым рекордом в истории НБА. Карри превзошел своего одноклубника Клэя Томпсона, который забивал 200+ трехочковыз в семи сезонах. Напомним, Томпсон пропускает второй сезон подряд из-за серьёзных травм. Клэй год восстанавливался после разрыва крестообразных связок, после чего травмировал ахилл.
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