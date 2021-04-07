В Евролиге прояснили распределение мест в турнире на следующий сезон
Президент Евролиги Жорди Бартомеу рассказал о распределении мест в турнире в следующем сезоне. О дальнейших планах он рассказал на встрече с журналистами в Болонье (Италия) перед полуфиналом Еврокубка «Виртус» — УНИКС.
«Мы хотим, чтобы к сезону-2023/24 в лиге было 16–18 команд с долгосрочными лицензиями», — цитирует Бартомеу Eurohoops.
В настоящее время долгосрочные лицензии есть у 14 клубов. В следующем сезоне лига разыграет ещё две уайлд-кард. Предпочтение будет отдано чемпионам Адриатической лиги и Единой лиги ВТБ. Ещё два места будут предоставлены финалистам Еврокубка, если «Валенсия» не выйдет в плей-офф. В этом случае испанский клуб, как предыдущий победитель Еврокубка, получит одно из двух мест.
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
10:45
-
10:28
-
09:47
-
09:47
-
08:28
-
08:26
-
08:22
-
07:49
-
06:29
-
00:55
- 6 апреля 2021
-
23:50
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
21:40
-
21:35
-
20:24
-
19:42
-
18:48
-
17:27
-
16:40
-
15:45
-
15:09
-
14:38
-
13:25
-
12:58
-
11:22
-
10:19
-
09:51
-
09:36
-
09:30
-
08:16
-
08:12
-
07:48
-
07:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам