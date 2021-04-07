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В Евролиге прояснили распределение мест в турнире на следующий сезон

В Евролиге прояснили распределение мест в турнире на следующий сезон
Баскетбол / Евролига 0

Президент Евролиги Жорди Бартомеу рассказал о распределении мест в турнире в следующем сезоне. О дальнейших планах он рассказал на встрече с журналистами в Болонье (Италия) перед полуфиналом Еврокубка «Виртус» — УНИКС.

«Мы хотим, чтобы к сезону-2023/24 в лиге было 16–18 команд с долгосрочными лицензиями», — цитирует Бартомеу Eurohoops.

В настоящее время долгосрочные лицензии есть у 14 клубов. В следующем сезоне лига разыграет ещё две уайлд-кард. Предпочтение будет отдано чемпионам Адриатической лиги и Единой лиги ВТБ. Ещё два места будут предоставлены финалистам Еврокубка, если «Валенсия» не выйдет в плей-офф. В этом случае испанский клуб, как предыдущий победитель Еврокубка, получит одно из двух мест.

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